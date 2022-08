Better Call Saul diventa un gioco per Game Boy grazie a un video fanmade

Un gruppo di talentuosi fan della serie Better Call Saul hanno re-immaginato la serie prequel di Breaking Bad come un gioco per Game Boy. Il risultato è senza dubbio interessante, come potrete constatare voi stessi nel video qui sopra.

Come possiamo vedere dal filmato realizzato da Lumpy Touch, in questo ipotetico gioco di Better Call Saul potremo vestire i panni di tre differenti personaggi giocabili: Jimmy McGill (aka Saul Goodman), Kim Wexler e Mike Ehrmantraut, ognuno dotato di parametri differenti e un'abilità passiva speciale. Mike ad esempio ha la skill "Finger" (il suo nome da sicario) che consiste nel poter utilizzare la pistola ed eseguire doppi salti.

Dopo una breve sequenza di apertura possiamo ammirare le ipotetiche soluzioni di gameplay scelte dagli autori. Possiamo vedere una sessione platform in 2D a mo' di Super Mario, una sequenza di shooting con fucile da cecchino con Mike e un incontro di boxe tra Jimmy e Howard, tutte scene iconiche tratte dalla serie Better Call Saul.

Per il video sono state utilizzate tracce delle colonne sonore di numerosi giochi dell'epoca NES e Game Boy, come Turok, Castlevania the Adventure e Trip World. C'è anche una "versione Game Boy" del tema di Better Call Saul.

Better Call Saul si sta avviando verso la conclusione della sesta e ultima stagione. La serie è disponibile nel catalogo di Netflix per gli abbonati.