I Am Groot: la serie non è in ordine su Disney+, questa è la giusta lista degli episodi

I Am Groot è finalmente disponibile su Disney+, ma c'è un "problema": la serie non è stata caricata come un unico pacchetto, ma come cinque cortometraggi indipendenti. In realtà, vi è un ordine migliore nel quale vederli:

I primi passi di Groot

Il piccoletto

Il passatempo di Groot

Groot fa il bagno

Magnum Opus

Gli episodi durano tra i cinque e i sei minuti, ma tre di questi sono dedicati ai titoli di coda e ai crediti. Si tratta di cortometraggi talmente brevi che anche Marvel e Disney hanno avuto la buona idea di velocizzare i titoli di apertura del logo di Marvel, così da non far perdere tempo allo spettatore.

La copertina di I Am Groot

Lo stile della serie è comico. Ogni puntata vede Groot alle prese con una piccola avventura. È una serie adatta ai giovanissimi, ma anche a chi ha piacere a rivedere l'eroe dei Guardiani della Galassia in un formato meno classico e drammatico.

A livello tecnico, inoltre, I Am Groot è un piacere per gli occhi, quindi non c'è motivo per non dedicare qualche minuto della vostra giornata alla serie animata di Disney+.

