Star Wars Andor: teaser trailer e data di uscita ufficiale della serie TV Disney+

Disney e Lucasfilms hanno pubblicato un teaser trailer dedicato ad Andor, serie di Star Wars basata sul personaggio Cassian Andor, noto soprattutto per la propria parte in Star Wars Rogue One. Inoltre, è stata svelata la data di uscita: 31 agosto 2022 su Disney+.

La descrizione ufficiale della serie recita quanto segue: "La serie "Andor" esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor alla scoperta di quello che può dare alla galassia. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti sono stati coinvolti. È un'epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà un cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle."

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor ed è affiancato da Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

