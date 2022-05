Minecraft: The Wild Update, data d'uscita vicina per il grosso aggiornamento

C'è finalmente una data d'uscita precisa per The Wild Update, enorme aggiornamento di Minecraft che è stato annunciato già l'anno scorso ed è infine in arrivo il 7 giugno 2022, ovvero fra un paio di settimane, portando con sé davvero tante novità per il gioco Mojang.

Tra le novità principali ci sono due nuovi biomi: il Deep Dark e il Mangrove Swamp. Il primo rappresenta un'estensione del mondo esplorabile sotto la superficie, che arricchisce la possibilità di esplorare le caverne con un vero e proprio mondo sotterraneo. Per raggiungerlo, dice Mojang, bisogna raggiungere la base di una caverna e cominciare a scavare (non precisamente sotto di noi).

Si tratta di un'ambientazione ovviamente oscura e popolata da creature misteriose, come gli shrieker, che si riconoscono per il tipico grido che fanno riecheggiare per le caverne.

Minecraft: The Wild Update

Si tratta di esseri decisamente minacciosi, dunque prima di arrivare al quarto grido è meglio allontanarsi. Tuttavia, non prima di aver cercato di raccogliere nuovi materiali come i blocchi sculk, che possono essere trovati solo nel Deep Dark.

L'altro bioma è il Mangrove Swamp, ovvero la palude delle mangrovie: si tratta di un'ambientazione caratterizzata da una vegetazione rigogliosa e lussureggiante, ovviamente ricca di acqua e che può essere esplorata a bordo di una nuova imbarcazione apposita. Anche qui troviamo alcune risorse nuove ed esclusive come il blocco di mud, ovvero di fango, che può essere anche costruito usando acqua e terra.

In arrivo anche tre nuovi mob: il Warden, un'altra creatura che si trova nel Deep Dark e con cui è assolutamente sconsigliato il contatto diretto, costringendoci a muoverci in silenzio e in maniera particolarmente stealth. Poi c'è l'Allay, emerso come vincitore da una votazione aperta al pubblico, decisamente più innocuo e che ci può aiutare a raccogliere risorse. Infine, la Rana entra a far parte dell'ecosistema, in grado peraltro di creare il blocco Froglight.

La rana, peraltro, prevede anche la presenza dei girini, che in effetti rappresentano un altro tipo ancora di mob inserito all'interno di Minecraft, e prima ancora abbiamo il frogspawn, anche questo presente con l'aggiornamento. Appuntamento dunque al 7 giugno 2022 per l'arrivo del Wild Update, mentre ricordiamo che qualche giorno fa è stato il turno del nuovo DLC crossover, Minecraft x Angry Birds.