Saints Row: trailer mostra la personalizzazione dei mezzi, creato in stile pubblicità

Gli autori di Saints Row hanno creato un nuovo trailer dedicato al gioco, nel quale vengono mostrati i potenziamenti dei mezzi da guida. La particolarità è legata al fatto che il video è impostato come una sorta di pubblicità interna all'universo di gioco.

Il video mostra che il giocatore può andare da Jim Rob's per potenziare i propri mezzi, ogni volta che ne hanno bisogno. Si può personalizzare la propria auto sia dal punto di vista estetico che tramite una serie di veri potenziamenti. Ovviamente questi ultimi permetteranno di portare ancora più caos all'interno del mondo di gioco. Se prima in pochi colpi si veniva abbattuti, con un mezzo ben potenziato pare possibile abbattere anche un posto di blocco con facilità.

Il video è però impostato come una sorta di pubblicità creata proprio da Jim Rob's, per gli abitanti di Santo Ileso, ambientazione di Saints Row.

Inoltre, i giocatori potrebbero notare una cosa: Jim Rob's è un richiamo a Rim Jobs della precedente saga di Saints Row. Gli autori hanno semplicemente cambiato le iniziali e hanno in questo modo eliminato il riferimento volgare del precedente nome.

Ecco infine la nostra più recente anteprima: "Dopo l'ennesimo incontro con Saints Row matura sempre più in noi l'idea che i ragazzi di Volition ce la stiano davvero mettendo tutta per offrire un action open world all'altezza delle aspettative. Siamo abbastanza convinti che non ci troveremo di fronte a nulla di realmente rivoluzionario, ma siamo confidenti che la grande mole di contenuti, il tono sopra le righe e l'estrema varietà di situazioni e personalizzazione con cui il giocatore avrà a che fare, potranno far passare in secondo piano una certa timidezza nei confronti dell'innovazione e un comparto tecnico che non appare brillante."