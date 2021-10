Minecraft: The Wild Update arriva nel 2022, enorme aggiornamento con tante novità

Minecraft si espanderà in maniera notevole nel 2022 con l'arrivo di The Wild Update, un aggiornamento veramente enorme che aggiungerà parecchie caratteristiche al gioco Mojang, con l'arrivo di nuovi mob, ambientazioni, materiali, oggetti e tanto altro.

The Wild Update è previsto arrivare dopo la conclusione dell'aggiornamento attualmente in corso, che dovrebbe completarsi con l'arrivo di Caves & Cliffs: Part 2, previsto entro la fine del 2021 e probabilmente tra novembre e dicembre 2021, in attesa di una data più precisa.

Mojang promette "nuovo gameplay, maggiore profondità e un sacco di cose divertenti" con questo The Wild Update, che sembra veramente essere la "next big thing" in arrivo nel mondo di Minecraft, che nel frattempo continua a riscuotere il consueto successo.

Con The Wild Update arriverà, tra le altre cose, un nuovo bioma costituito dalla Mangrove, ovvero la foresta di mangrovie, per così dire. Si tratta di una zona paludosa dove una fitta vegetazione cresce direttamente sopra l'acqua, che che comporta un nuovo ecosistema con creature e materiali diversi.

In questo bioma, oltre ad acqua e nuovi vegetali, troviamo anche le rane, richieste a lungo dal pubblico, e altre creature come i girini. Si troveranno nuove barche, che saranno indispensabili per esplorare la zona, così come ulteriori materiali per crafting e caratteristiche. Tra le novità portate dalla Mangrove anche un nuovo tipo di legno, blocchi di fango e un nuovo sistema di rigenerazione degli alberi che consente di ripiantarli in maniera inedita rispetto a prima.

Un altro bioma sarà il Deep Dark, ambientato sottoterra e incentrato sulle rovine di un'antica civiltà da scoprire. Queste aree contengono anche nuovi blocchi chiamati Skulk e ospitano un nuovo e inquietante mob, l'evil Warden: si tratta di un nemico cieco ma che reagisce alle vibrazioni, dunque diventa necessario muoversi in maniera stealth e senza fare rumore per evitarlo.