Minecraft, Caves & Cliffs: Part 2 in trailer, periodo di uscita per l'espansione

Minecraft continua a svelarsi nel corso del Minecraft Live attualmente in onda, che ha riguardato ovviamente anche Caves & Cliffs: Part 2, la seconda parte del maxi-aggiornamento destinato a modificare in maniera sensibile l'aspetto e le meccaniche del celebre gioco Mojang, con un periodo di uscita.

Ci sarà ancora un po' da aspettare per vedere la seconda parte di Caves & Cliffs, con Mojang che ha parlato molto vagamente di ancora "un mese o due" di tempo prima di poter giocare alla nuova espansione. Tra novembre e dicembre 2021, in ogni caso, forse gennaio al massimo, dovremmo poter vedere Caves & Cliffs: Part 2 in azione.



Intanto c'è un teaser trailer che mostra qualche novità proveniente dal grosso update in questione, che prosegue con le novità annunciate già in precedenza: come riferisce il titolo stesso, il nuovo update introduce una nuova configurazione del mondo di gioco con montagne dotate di dislivelli maggiori e il bioma glaciale ad alta quota e, all'opposto caverne che portano nelle profondità della terra con ulteriore bioma nuovo.

Con questi ovviamente arrivano nuove creature, nuovi materiali e possibilità di crafting, interazione ed esplorazione ad arricchire ulteriormente il mondo di Minecraft con quello che è in effetti l'update più grosso visto in questi anni per il gioco Mojang.

La prima parte di Caves & Cliffs è stata pubblicata già nei mesi scorsi, a questo punto attendiamo di vedere la seconda e il completamento di questa maxi-espansione con tutti i suoi contenuti nuovi. Nel frattempo, abbiamo visto anche che Minecraft Bedrock e Java Edition arriveranno su Xbox Game Pass per PC a novembre.