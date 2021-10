Peacemaker, teaser trailer ufficiale per la serie con John Cena

Peacemaker, la serie spin-off con John Cena, è stata mostrata al DC FanDome 2021 con il primo teaser trailer ufficiale. Lo show sarà disponibile sulla piattaforma HBO Max dal 13 gennaio 2022.

A qualche giorno di distanza dalla prima clip di Peacemaker, ecco dunque un nuovo sguardo a questo interessante progetto che verrà per gran parte diretto e supervisionato dal regista James Gunn.

Come certamente saprete, il personaggio di Peacemaker è stato introdotto nel DC Extended Universe con il film The Suicide Squad: Missione Suicida e segna probabilmente il ruolo più importante di sempre per l'ex volto della WWE.

Nel trailer vediamo Cena e gli altri personaggi dello show alle prese con situazioni completamente fuori di testa, come da aspettative per una produzione simile. La presenza di James Gunn rappresenta inoltre una garanzia di qualità.