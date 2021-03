The Suicide Squad Missione Suicida, il trailer ufficiale italiano

The Suicide Squad Missione Suicida è stato mostrato con il primo trailer ufficiale in italiano, che riportiamo qui sopra e che mostra anche un bel po' di parti del film, facendo capire bene il tono particolare che lo caratterizza.

Diretto e scritto da James Gunn, The Suicide Squad si era mostrato solo con qualche spezzone di dietro le quinte nel trailer dei personaggi al DC FanDome, mentre in questo caso abbiamo a che fare con un vero e proprio trailer esteso, nel classico stile dei blockbuster hollywoodiani.

Quello che sembra seguire un po' meno lo stile classico è invece il tono del film, che tratta di personaggi decisamente sopra le righe e alquanto lontani dai normali standard dei super-eroi. D'altra parte, The Suicide Squad parla di un gruppo di folli anti-eroi, dunque è normale che sia alquanto fuori dagli schemi.

Il gruppo di protagonisti mette insieme una serie di personaggi piuttosto folli come Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e ovviamente Harley Quinn, incaricandoli di una delicata missione dietro le linee nemici all'interno di un'isola piena di minacce.

The Suicide Squad ha una data di uscita precisa, a questo punto: arriverà il 6 agosto 2021 nei cinema e su HBO Max, almeno per quanto riguarda gli USA e in attesa di ulteriori delucidazioni per quanto riguarda la distribuzione in altri paesi, come l'Italia.