Peacemaker: la prima clip della serie TV spin-off di The Suicide Squad con John Cena

HBO ha pubblicato una clip di Peacemaker, la nuova serie TV nata come spin-off di The Suicide Squad - Missione suicida e con John Cena che interpreterà nuovamente lo strampalato eroe.

Il filmato, che potrete visualizzare nel tweet sottostante, mostra Hohn Economos (Steve Agee) ed Emilia Harcourt (Jennfier Holland), due dei sottoposti di Amanda Waller che abbiamo visto in The Suicide Squad in un ristorante, assieme a Leota Adebayo (Danielle Brooks) e Clemson Murn (Chukwudi Iwuji). Al quartetto si unisce Peacewalker (John Cena) con indosso il suo vistoso costume, cosa che genererà un simpatico scambio di battute e prese in giro da parte dei suoi supervisori.

La serie TV Peacemaker debutterà su HBO Max a gennaio 2022 ed esplorerà le origini del personaggio. Nel corso della prima stagione appariranno anche Vigilante e Judomaster, due altri personaggi noti dai fan dell'universo DC.

Probabilmente vedremo nuovamente in azione John Cena e il cast della serie HBO il prossimo 16 ottobre in occasione del DC FanDome. Appuntamento dove tra l'altro dovrebbero arrivare novità interessanti su Suicide Squad: Kill the Justice, il nuovo videogioco realizzato da Rocksteady, di cui di recente è stata svelata la key art ufficiale.