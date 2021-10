Ghost Recon: un nuovo gioco nella serie verrà annunciato oggi da Ubisoft

Ghost Recon avrà un nuovo capitolo, con un nuovo gioco nella serie che verrà annunciato oggi, 5 ottobre 2021, da Ubisoft con un evento di presentazione legato al ventesimo anniversario della serie, come potete vedere anche dallo streaming già pronto e riportato qui sopra.

Il 20th Anniversary Showcase dedicato a Ghost Recon comprende ovviamente una celebrazione della serie, ma quello che risulta di maggiore interesse è proprio il fatto che, all'interno dell'evento, è previsto anche un "reveal mondiale di un progetto Ghost Recon totalmente nuovo", che verrà dunque presentato oggi.

Secondo alcuni leak, al momento non confermati ma riportato da Gamespot e Eurogamer.net, sembra che il titolo in questione possa essere Ghost Recon: Frontline e dovrebbe presentare delle novità interessanti per la serie, secondo i leaker con un possibile ritorno alla linearità più tipica nel level design, ma queste al momento sembrano speculazioni senza conferma.

In ogni caso, quello che è certo è che la presentazione è fissata per oggi, 5 ottobre 2021, a partire dalle ore 19:00 in Italia, come risulta dal promemoria dello streaming su YouTube, in attesa di ulteriori informazioni da parte di Ubisoft.

Per quanto riguarda la serie in questione, l'ultimo capitolo uscito è Ghost Recon Breakpoint, che è stato aggiornato anche per PS5 e Xbox Series X|S e tempo fa con il particolare evento Amber Sky in crossover con Rainbow Six Siege. Scopriremo dunque oggi il futuro della serie, che ovviamente coinvolgerà direttamente le piattaforme next gen.