Ghost Recon Breakpoint Operazione Amber Sky è un evento crossover con Rainbow Six Siege

Ubisoft ha annunciato Ghost Recon Breakpoint Operazione Amber Sky, un evento crossover gratuito con Rainbow Six Siege che si terrà a partire dal 21 gennaio 2021. Operazione Amber Sky sarà incluso nel Title Update 3.10, un aggiornamento che sarà disponibile a partire dal 19 gennaio.

L'aggiornamento includerà:

: i Ghost sono venuti a sapere che Sentinel sta producendo un gas tossico, l'Amber Ruin, ad Auroa, per venderlo in tutto il mondo. Unendo le forze con una squadra infiltrata di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, i giocatori dovranno fermare la produzione e trovare un antidoto. Per farlo, dovranno completare una vasta gamma di obiettivi e avventurarsi in alcune zone infestate dal gas letale, dove per sopravvivere saranno costretti a indossare una maschera antigas e a cambiarne i filtri regolarmente. Una volta completate le missioni dell'evento, i giocatori sbloccheranno undici ricompense uniche, tra cui nuove armi e skin complete di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Nuovi compagni di squadra : dopo aver completato la prima missione dell'evento live, i giocatori potranno selezionare gli operatori Ash, Finka e Thatcher in qualsiasi momento e modalità, in alternativa ai normali compagni di squadra. Il loro aspetto, le armi e le capacità rispecchiano quelle di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

: dopo aver completato la prima missione dell'evento live, i giocatori potranno selezionare gli operatori Ash, Finka e Thatcher in qualsiasi momento e modalità, in alternativa ai normali compagni di squadra. Il loro aspetto, le armi e le capacità rispecchiano quelle di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Più di 120 nuovi oggetti di personalizzazione: tra cui alcune skin complete degli operatori e molti altri.

In concomitanza con l'evento, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sarà giocabile gratuitamente dal 21 al 24 gennaio su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC e Stadia. Oltre ad avere pieno accesso ai contenuti del gioco base, i nuovi giocatori otterranno la possibilità di partecipare all'evento live Amber Sky e guadagnare le relative ricompense. Sarà possibile pre-scaricare il gioco a partire dal 19 gennaio per Windows PC e console.

L'offerta della prova gratuita attuale, che consente di accedere al gioco principale per un totale di sei ore di gioco, sarà messa in pausa durante il weekend gratuito per riprendere il 25 gennaio. I giocatori che scaricano la versione di prova gratuita prima del 21 gennaio vedranno le restrizioni di tale versione revocate fino al termine del weekend gratuito.

Sempre durante il weekend gratuito, saranno disponibili alcuni sconti fino all'85% sulle edizioni Standard e Gold del gioco, oltre a uno sconto fino al 70% sull'Year 1 Pass. I giocatori che acquistano il gioco completo potranno anche mantenere e trasferire i progressi ottenuti durante il weekend gratuito.

Il Title Update 3.10 arriva dopo un intero anno di supporto post-lancio per Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e il recente lancio dell'Episodio 3: Patriota rosso.