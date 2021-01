Among Us: Innersloth ha aggiornamenti segreti in lavorazione

Among Us è senza dubbio il fenomeno del momento. Nonostante la sua semplicità, il gioco di Innersloth è riuscito a conquistare una popolarità planetaria che ha consentito al piccolo studio di ottenere le risorse per espandere ulteriormente il suo gioco. Adesso che hanno tutti i riflettori puntati addosso, però, lo studio deve giocarsi bene le sue carte, anche perchè i copiatori sono in agguato per clonare la sua formula. Per questo motivo Victoria Tran, la community director di Innersloth, ha detto che lo studio è al lavoro su delle novità , ma al momento sono segrete e non può renderle pubbliche.

Nell'intervista a GameSpot, Victoria Tran ha detto che il successo del gioco, a suo avviso dipende dalla semplicità delle sua formula, che consente partite brevi, ma intense in compagnia degli amici. Come abbiamo dimostrato con il nostro Among Us redazionale. L'altro segreto è la capacità di girare praticamente su qualunque device senza problemi, non importa che sia uno smartphone, un PC vecchio o una console. Il cross-play, inoltre, è la proverbiale ciliegina sulla torta, che ha spinto gli amici a fare passaparola.

Per quanto riguarda il futuro Tran ha detto che Innersloth ha "diversi segreti in lavorazione, ma sfortunatamente non posso parlare". Adesso che il team ha le possibilità per espandersi, dopo aver creato in 7 mesi Among Us, si spera che gli aggiornamenti diventino più frequenti e siano in grado di sistemare i problemi che ancora affliggono il codice.

Cosa vi piacerebbe veder arrivare?