Among Us: la redazione di Multiplayer.it sfida alcuni ospiti in diretta su Twitch!

Le feste sono quasi finite. Per scacciare un po' di malinconia e finire con un sorriso, abbiamo organizzato un bel Among Us di gruppo. A partire dalle 21 la redazione di Multiplayer.it si ritroverà online con alcuni ospiti speciali per trovare chi è l'Intruso, ovviamente in diretta su Twitch.

Giocare ad Among Us è divertente, quando lo si fa tra amici è ancora meglio. Per questo Pierpaolo Greco, Raffaele Staccini, Gianluca Pitrone, Livia de Luca, Cristina Apollonio, Matteo Massarucci, Gabriella Giliberti, Rosario Salatiello e qualche altro ospite speciale si troveranno online per scoprire chi è l'intruso. E cacciarlo a calci nel sedere nello spazio.

Per questo motivo saremo in diretta su Twitch stasera a partire dalle 21 e andremo avanti fino a quando tutte le amicizie non finiranno a colpi di tradimenti, omicidi, bugie e sabotaggi.

Un appuntamento davvero speciale, al quale potrete partecipare, ovviamente, commentando le vicende nella chat di Twitch (ovviamente senza suggerire chi è l'Impostore) o sul nostro gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it. Un canale dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!