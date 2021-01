Cyberpunk 2077 è il gioco più redditizio di Steam per la 7a settimana di fila

Nonostante le polemiche, le class action, le voci di corridoio e gli scandali, Cyberpunk 2077 resta il gioco più redditizio di Steam. Se da una parte CD Projekt RED si starà preoccupando per tutto il rumore generato dal suo gioco di ruolo futuristico, dall'altra lo studio polacco si starà sfregando le mani osservando il conto in banca gonfiarsi. Cyberpunk 2077, infatti, è per la 7a settimana di fila il gioco più redditizio della piattaforma di Valve, battendo esperienze del calibro di Sea of Thieves, Hades e GTA V.

Questo nonostante il calo dei giocatori sia molto più veloce rispetto a The Witcher 3: Wild Hunt e alle tante polemiche che stanno circondano un gioco che al momento non è stato in grado di mantenere le altissime aspettative create dai suoi sviluppatori.

Nonostante questo sulla piattaforma di Valve, senza dubbio la più remunerativa su PC, CP2077 è il gioco che guadagna di più. Ecco la classifica della settimana che termina il 3 gennaio: