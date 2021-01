InXile starebbe lavorando a un GdR in prima persona dopo Wasteland 3

Osservando alcuni annunci pubblicati online, Klobrille, un utente piuttosto famoso su Twitter per le sue anticipazioni sugli Xbox Games Studios, ha notato che il prossimo lavoro di InXile potrebbe essere un GdR in prima persona. Una cosa inattesa, visto che lo studio in seno a Microsoft aveva ritrovato lo smalto lavorando a giochi dalla visuale isometrica come Wasteland 3.

Poco si sa del nuovo progetto al quale inXile sta lavorando, ora che il ciclo produttivo di Wasteland 3 è concluso. Un gioco che rappresenterebbe inoltre il primo lavoro creato completamente sotto l'egida di Microsoft.

Osservando la pagina delle carriere disponibili all'interno di inXile è possibile, però, farsi un'idea di quello che bolle in pentola. Da una parte stanno cercando un Art Director per un "gioco di ruolo next-gen" specializzato nell'utilizzo dell'Unreal Engine. Il suo lavoro sarà "aiutare il team a creare un gioco visivamente fuori di testa". Dall'altra stanno cercando un Gameplay Designer specializzato nei giochi in prima persona.

Unendo le due cose, quindi, potremmo ipotizzare che lo studio stia abbandonando la prospettiva isometrica a favore di quella in prima persona, attraverso la quale creare un gioco di ruolo tripla A.

Un piano ambizioso, soprattutto considerando la concorrenza interna. Solo all'interno dei Microsoft Studios, infatti, sono in lavorazione giochi del calibro dell'affascinante Avowed e di The Elder Scrolls VI.