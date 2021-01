CES 2021: Samsung presenta i Neo QLED, MICRO LED e le Lifestyle TV del 2021

Durante il CES 2021, che si sta tenendo in queste re in forma virtuale, Samsung ha presentato la sua nuova linea di TV Neo QLED, MICRO LED e le Lifestyle TV. Il gigante coreano ha scelto di spingere sia sotto il profilo tecnologico, migliorando ulteriormente la sua tecnologia LED, sia sotto il punto di vista della sostenibilità ambientale. Molto interessanti, infatti, sono i programmi del percorso "Going Green" di Samsung. Il colosso della tecnologia si impegna a ridurre sistematicamente la sua impronta ecologica derivante dalla produzione di televisori. Questo riducendo da una parte il consumo energetico dei propri prodotti e dall'altra cercando di impiegare sempre più materiali riciclati per la realizzazione della propria line up TV. Questo sia per quanto riguarda i materiale dei TV stessi, sia per quanto riguarda gli imballaggi. I nuovi Eco-packaging consentiranno di riciclare fino a 200.000 tonnellate di scatole di cartone ondulato ogni anno. Riducendo le parti stampate, inoltre, si diminuirà il consumo di inchiostro utilizzato. Anche i telecomandi contribuiranno a questo risparmio: nel 2021 i TV Samsung saranno dotati di un telecomando a energia solare che può essere ricaricato dalla luce del sole o tramite USB. Quindi addio sia a 99 milioni di batterie AA sia a tanta plastica utilizzata per la loro costruzione. Samsung punta anche a migliorare l'accessibilità dei propri prodotti: la gamma 2021 aggiunge funzionalità come Caption Moving, Sign Language Zoom and Multi-Output Audio, offrendo a persone con problemi di udito, non udenti, ipovedenti e non vedenti la possibilità di ottimizzare la fruizione dei contenuti in base alle proprie esigenze.

Neo QLED Per quanto riguarda le nuove tecnologie, Samsun presenta il Neo QLED, ovvero il salto "quantico" della display technology. Ecco come lo descrive: "Samsung introduce oggi una tecnologia display completamente nuova, Neo QLED, nei suoi modelli di punta 8K (QN900A) e 4K (QN90A), portando la tecnologia QLED a un livello superiore grazie a una nuova sorgente luminosa, il Quantum Mini LED, controllata con precisione dalla tecnologia Quantum Matrix e dal processore Neo Quantum, un potente processore di immagini ottimizzato per Neo QLED. Un Quantum Mini LED misura 1/40 di un LED convenzionale, e invece di utilizzare una lente per diffondere la luce e una cella per mantenere il LED in posizione, il Quantum Mini LED utilizza micro-strati incredibilmente sottili e, di conseguenza, presenta una maggiore densità di LED. La tecnologia Quantum Matrix consente un controllo ultra preciso della retroilluminazione, riducendo il blooming e consentendo agli spettatori di godersi al massimo i contenuti. Neo QLED aumenta la scala della luminanza fino a 12 bit con 4096 livelli; questo permette di ottenere aree scure ancora più scure e aree luminose ancora più luminose, ottenendo quindi un'esperienza HDR più precisa e immersiva. Neo QLED può contare inoltre sul potente processore Samsung Neo Quantum con funzionalità di upscaling avanzate: utilizzando fino a 16 diverse modelli di rete neurale, all'interno della tecnologia di AI upscaling grazie all'Intelligenza Artificiale e al deep learning, il processore Neo Quantum può ottimizzare la qualità dell'immagine ottenendo un output in 4K e 8K, indipendentemente dalla qualità della sorgente."