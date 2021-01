Hollow Knight: Silksong, sviluppo terminato, è in fase di bugfix e rifinitura

Lo sviluppo dei contenuti di Hollow Knight: Silksong è finito e il gioco attualmente è in fase di bugfix e rifinitura. La preziosa informazione è stata diramata dal Leth, PR manager di Team Cherry, sul canale Discord ufficiale dello studio, per spiegare come mai non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il gioco.

Leth ha spiegato: "Tu puoi dire di aver finito di sviluppare tutti i contenuti del gioco e di essere nella fase dei test finali, ma farlo non implica nulla rispetto alla pianificazione del lancio. Per la mia filosofia non bisognerebbe annunciare una data di lancio fino ad avere una build che possa essere effettivamente pubblicata, dandoti del tempo in più per risolvere i bug minori e vendere il gioco."

Il discorso del PR è ineccepibile, considerando anche cos'è accaduto per il lancio affrettato di Cyberpunk 2077. Sistemare i bug e risolvere i problemi di un gioco non è un momento secondario dello sviluppo e può portare via mesi, quando non anni. Meglio che Team Cherry si prenda tutto il tempo che gli occorre per rendere perfetto (o quasi) Hollow Knight: Silksong. La speranza è di giocarci nel 2021 su PC e Nintendo Switch, ma staremo a vedere se andrà così.