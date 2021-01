Cyberpunk 2077: piano di rilancio alla No Man's Sky, Sony furiosa con CD Projekt

Stando a un presunto sviluppatore di CD Projekt Red, voluto naturalmente rimanere anonimo, lo studio avrebbe pianificato un rilancio alla No Man's Sky per Cyberpunk 2077, ma nel frattempo dovrebbe vedersela anche con Sony, furiosa per la questione dei rimborsi.

Lo sviluppatore, in un messaggio di qualche giorno fa, ma emerso agli onori delle cronache solo ora, ha esordito affermando che lo studio polacco si è fatto del male da solo per compiacere gli azionisti e che ora vuole porre rimedio alla situazione con un piano di patch a lungo termine come quello adottato da Hello Games per No Man's Sky. Le prime due patch maggiori dovrebbero uscire entro metà marzo e non prima come affermato dai dirigenti. Nel frattempo lo studio starebbe subendo una forte ristrutturazione interna e molte figure chiave starebbero per abbandonare, come si vedrà nei prossimi mesi.

Il morale degli sviluppatori sarebbe a pezzi, peggiorato anche dalla furia di Sony, in particolare della divisione giapponese, scottata dall'enorme volume di richieste di rimborso ricevute. Ci sarebbero state anche riunioni tra Sony e CD Projekt per discutere di come compensare i giocatori per evitare l'aggravarsi delle cause legali.

Lo sviluppatore ha poi raccontato di alcuni problemi avuti con lo sviluppo, come di una quest riscritta più di dieci volte perché non piaceva a un dirigente e poi rimossa dalla versione finale del gioco (dovrebbe tornare tramite DLC), di gente assunta senza un vero motivo solo perché amica di qualche dirigente e di moltissimi contenuti rimossi (come visibile nei file .dat). Pensate che si parla di più di 50.000 linee di dialoghi tagliate e di interi ambienti visitabili e completamente interattivi chiusi.

Secondo lo sviluppatore, molto di ciò che è stato rimosso sarà ripristinato con l'aggiornamento di giugno 2021. Da notare che per lui le polemiche che sono scoppiate dopo il lancio del gioco hanno anche degli aspetti positivi, perché se i giocatori continueranno a chiedere le caratteristiche rimosse da Cyberpunk 2077, CD Projekt Red sarà di fatto costretta a rimetterle al loro posto.