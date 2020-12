Cyberpunk 2077 gira male su PS4 e Xbox One, CD Projekt RED si scusa e fissa gli update

Cyberpunk 2077 gira male su PS4 e Xbox One, la cosa ormai è ampiamente risaputa. Così CD Projekt RED ha deciso di pubblicare un post per scusarsi con gli utenti e fissare tempistiche precise per gli update che miglioreranno le cose.

Un risvolto doveroso da parte dello studio polacco, specie considerando il fatto che l'attuale situazione di Cyberpunk 2077 sta facendo crollare le loro azioni in borsa e costruendo un clima di sfiducia attorno a un team finora molto ben visto dall'intera community dei videogiocatori.

"Prima di tutto vogliamo scusarci per non avervi mostrato il gioco sulle console di precedente generazione prima del lancio, e di conseguenza per non avervi permesso di prendere una decisione informata circa il vostro acquisto", ha scritto CD Projekt RED. "Avremmo dovuto prestare più attenzione per fare in modo che Cyberpunk 2077 girasse meglio su PS4 e Xbox One."

"In secondo luogo vogliamo dirvi che risolveremo bug e crash, e miglioreremo l'esperienza in generale. La prima mandata di aggiornamenti è già stata rilasciata e la prossima arriverà da qui a sette giorni. Aspettatevene degli altri, perché aggiorneremo il gioco man mano che i miglioramenti saranno pronti."

"Dopo le vacanze natalizie continueremo a lavorare pubblicando due grosse patch, la prima in arrivo a gennaio e la seconda a febbraio. Questi update insieme dovrebbero risolvere la maggior parte dei problemi rilevati finora sulle console di precedente generazione."

"Vi informeremo sui contenuti di ogni aggiornamento man mano che li renderemo disponibili. Non renderanno Cyberpunk 2077 uguale a come gira sui PC high-end o sulle piattaforme next-gen, ma avvicineranno l'esperienza a come sarebbe dovuta essere."

"Infine, vorremmo che tutti quelli che acquistano i nostri giochi rimangano soddisfatti. Apprezzeremmo ci venisse data una possibilità, ma se non siete soddisfatti di come gira il gioco sulla vostra console e non volete aspettare gli aggiornamenti, potete ottenere un rimborso per la vostra copia."

"Per le copie acquistate in digitale fate riferimento a PlayStation Store e Xbox Store, mentre per le versioni retail chiedete un rimborso presso il negozio dove avete effettuato l'acquisto. Se non dovesse essere possibile, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo helpmerefund@cdprojektred.com e faremo del nostro meglio per aiutarvi. Potete contattarci a partire da oggi e fino al 21 dicembre."