Cyberpunk 2077 gira maluccio su PS4 e Xbox One, azioni in calo per CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 gira maluccio su PS4 e Xbox One, come evidenziano testimonianze sempre più numerose in rete e sui social, ed è possibile che tale aspetto abbia determinato un nuovo calo per le azioni di CD Projekt RED.

Secondo alcuni analisti il motivo della perdita in borsa riscontrata dallo studio polacco, pari al 9,4%, sarebbe riconducibile alla media dei voti alta ma non altissima per Cyberpunk 2077.

Immaginiamo tuttavia che le sempre più insistenti polemiche circa le attuali performance del gioco sulle console standard abbia contribuito in maniera sostanziale a questa situazione.

Non bisogna infatti dimenticare come i modelli standard di PS4 e Xbox One rappresentino l'assoluta maggioranza delle piattaforme disponibili sul mercato, specie considerando i requisiti richiesti per fare girare il gioco in maniera dignitosa su PC.

Stiamo testando proprio in queste ore Cyberpunk 2077 su tutte le piattaforme per potervi offrire un'analisi tecnica approfondita del nuovo titolo di CD Projekt RED.