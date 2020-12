Cyberpunk 2077: 8 milioni di preorder, batte anche GTA 5

Ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta: Cyberpunk 2077 è stato finalmente rilasciato in tutto il mondo. Il primissimo annuncio era arrivato nel maggio 2012: la vera attesa è però iniziata quest'anno, quando il GDR è stato rimandato più e più volte. Questi ritardi hanno influenzato negativamente i pre-order? Sembrerebbe proprio di no: CD Projekt RED ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter che Cyberpunk 2077 ha raggiunto gli 8 milioni di preordini in totale.

Questa incredibile cifra sembra anche giustificare i recenti numeri segnalati su Steam: come vi abbiamo riportato, sulla piattaforma di Valve sono stati segnalati un milione di giocatori in contemporanea per Cyberpunk 2077. Anche sulle piattaforme streaming il successo è eclatante, con un picco di oltre un milione di spettatori.

8 milioni di preorder non sono solo un successo enorme, ma significano anche un'altra cosa: Cyberpunk 2077 ha superato la cifra di GTA 5 che, secondo i report, era arrivato a 7 milioni nel 2013. Ovviamente si tratta di un successo iniziale e Cyberpunk 2077 dovrà saper convincere i fan anche sul lungo periodo per potersi avvicinare quanto fatto dall'opera di Rockstar Games, o anche solo all'altro gioco di CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt.

Purtroppo non mancano i bug, come segnalato anche nella nostra recensione. CD Projekt RED è però nota per il grande supporto post-lancio e, inoltre, non mancherà una modalità online: il multiplayer è infatti come un intero gioco a parte; sarà in grado di battere GTA Online?