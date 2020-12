The Game Awards 2020: su Steam sono in saldo tutti i nominati

Quando si tratta di fare sconti, Steam è sempre sul pezzo. Stasera ci saranno i The Game Awards 2020 e sul negozio di Valve sono iniziati dei gustosi saldi dedicati a tutti i giochi che hanno ottenuto una nomination per gli "Oscar dei videogiochi". Questo vuol dire che al fianco di Hades e Among Us potrete trovare anche classici come Death Stranding o Disco Elysium.

L'unica precondizione, ovviamente, è che i giochi siano disponibili su Steam. Quindi niente The Last of Us 2 o Ghost of Tsushima, fresco vincitore del premio Player's Voice. Ça va sans dire.

A questo indirizzo potrete trovare i saldi Steam per i The Game Awards 2020. Sapete che oggi pomeriggio inizieremo una lunga maratona di avvicinamento ai TGA 2020?

Segnaliamo tra i tanti giochi disponibili Hades con il 20% di sconto e l'eccellente Doom Eternal con il 67% di sconto. Se volete risparmiare qualche centesimo, c'è il 25% di sconto su Among Us e il 2o% su Fall Guys. Di tutt'altro impegno è Crusader Kings III disponibile col 20% di sconto.

Tra le vecchie glorie di sono Death Stranding al 50%, Disco Elysium al 35%, Monster Hunter World al 34% e Red Dead Redemption 2 al 33%.

Oltre agli sconti ci sono anche delle demo gratuite, come quella di Little Nightmares II.

Trovato qualcosa di interessante?