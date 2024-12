The Game Awards 2024 hanno chiuso l'anno come meglio non si poteva

Eppure, nonostante queste premesse, i The Game Awards 2024 hanno chiuso l'anno nel migliore dei modi . Sono davvero poche le critiche che è possibile muovere all'ultima edizione dello show condotto da Geoff Keighley, che oltretutto stavolta non ha sofferto invasioni di campo o presentatori che rubavano egoisticamente il tempo agli interventi di tutti gli altri.

Sono tornate le emozioni

Nel marasma di cancellazioni e crisi del settore, abbiamo finito per dimenticare che le migliori conferenze sono quelle all'insegna delle emozioni; e poco importa se un particolare titolo presentato sul palcoscenico non sarebbe arrivato nei negozi prima di qualche anno: la passione per i videogiochi va alimentata anche così. Soprattutto così.

Non è dunque strano che a rubare la scena ieri notte siano stati i trailer di The Witcher 4, Project: Robot, Intergalactic: The Heretic Prophet e Okami Sequel, che non hanno neppure uno straccio di periodo di lancio. Certo, ci si fosse limitato ad annunci così "eterei" sarebbe stato un problema, ma come detto non è mancata la concretezza.

Dal sorprendente Rematch di Sloclap allo spin-off Elden Ring: Nightreign, da The Outer Worlds 2 a Borderlands 4, dal gameplay di Project Century agli scontri a fuoco di Turok: Origins, dalle atmosfere di Onimusha: Way of the Sword a quelle di The First Berserker: Khazan, per arrivare infine a Mafia: The Old Country, l'anno che sta per cominciare si preannuncia entusiasmante.

E non c'era modo migliore per salutare questo controverso eppure notevole 2024 se non con la promessa che il 2025 sarà ancora più ricco e affascinante per gli appassionati di videogiochi. Voi che ne pensate di questa edizione dei The Game Awards? Quali annunci vi hanno colpito di più? Parliamone.