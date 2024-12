OpenAI spiega il blackout di ChatGPT: colpa di un nuovo servizio di telemetria

Mercoledì, OpenAI ha affrontato uno dei più grandi blackout della sua storia, con interruzioni che hanno coinvolto ChatGPT, il generatore video Sora, e le API per sviluppatori. Il problema, iniziato intorno alle 15:00 (Pacific Time), ha richiesto circa tre ore per essere risolto. In un report pubblicato giovedì, OpenAI ha attribuito la causa a un nuovo servizio di telemetria introdotto per raccogliere metriche da Kubernetes, un sistema open source utilizzato per gestire i container delle applicazioni.

Secondo OpenAI, la configurazione del servizio ha innescato operazioni API molto intensive che hanno sopraffatto i server Kubernetes, compromettendo il loro piano di controllo. Questo ha avuto un effetto a catena, interrompendo servizi critici come la risoluzione DNS, un componente fondamentale per la traduzione degli indirizzi IP in nomi di dominio.