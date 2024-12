Prime Video lancia AI Topics: un nuovo modo per trovare cosa guardare

Prime Video sta testando una nuova funzione chiamata AI Topics, progettata per aiutare gli utenti a trovare contenuti rilevanti in modo rapido ed efficiente. Questa funzionalità utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare migliaia di film e serie TV disponibili nella vasta libreria di Prime Video, creando categorie personalizzate basate sugli interessi personali e sulla cronologia di visione degli utenti. Ad esempio, categorie come "fantasy quests" o "mind-bending sci-fi" permettono di navigare facilmente tra titoli che rispecchiano gusti specifici. Secondo Adam Gray, vicepresidente del prodotto Prime Video, AI Topics rappresenta un nuovo approccio alla personalizzazione: "Con l'aiuto dell'AI, possiamo offrire un'esperienza di raccomandazione altamente personalizzata, dando agli utenti maggiore controllo nella scoperta dei contenuti." La funzione è attualmente in fase di beta limitata e disponibile per un numero selezionato di utenti, con un rollout progressivo su dispositivi come Fire TV nelle prossime settimane.