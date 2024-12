"Aveva una presenza che intimidiva", ha detto il game director riferendosi all'attrice Tati Gabrielle, che nel gioco interpreta il ruolo della protagonista , la cacciatrice di taglie Jordan Mun. "L'abbiamo sottoposta a un provino e ne siamo rimasti folgorati: è stato un momento simile a quando ho visto per la prima volta Ellie in Ashley Johnson."

La storia della nuova esclusiva PlayStation è ambientata in un universo alternativo in cui i viaggi spaziali hanno compiuto importanti passi avanti a partire dal 1986, e Druckmann ha detto di aver tratto ispirazione dal film d'animazione Akira, così come dalla serie animata Cowboy Bebop.

Intergalactic: The Heretic Prophet si ispira ad anime come Akira e Cowboy Bebop : lo ha rivelato il game director Neil Druckmann nel corso di un'intervista con il New York Times, in cui ha parlato di questo nuovo e ambizioso progetto targato Naughty Dog.

Un debutto di grande impatto, ma non senza polemiche

L'annuncio di Intergalactic: The Heretic Prophet, avvenuto con uno spettacolare trailer nel corso dei The Game Awards 2024, ha purtroppo destato anche l'interesse di chi non riece a digerire storie con protagoniste femminili forti ed emancipate, e così non sono mancate le polemiche.

Al di là delle accuse mosse da una parte dell'utenza, Druckmann si è detto felice di aver potuto finalmente presentare una nuova proprietà intellettuale, in risposta alle lamentele di chi si è stufato di vedere remaster e remake.

"So che i nostri fan desiderano davvero vedere The Last of Us Parte 3, lo sento ripetere ogni volta", aveva confessato il game director lo scorso dicembre. "Tutto ciò che posso dire è che siamo già impegnati con il nostro prossimo progetto, la decisione è stata già presa ma non mi è consentito rivelare di che si tratta."