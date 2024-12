Intergalactic: The Heretic Prophet è il nuovo gioco di Naughty Dog, presentato ai Game Awards 2024

Intergalactic: The Heretic Prophet è un'altra bomba lanciata durante i Game Awards 2024. Si tratta del nuovo gioco di Naughty Dog, lo studio dei The Last of Us e degli Uncharted, che inaugura anche una nuova proprietà intellettuale del mondo PlayStation. Purtroppo non è stato comunicato il periodo d'uscita, ma la speranza è che non manchi troppo per poterci giocare.