The Last of Us Parte 2 Remastered su PC ha una data di uscita, annunciata in trailer ai TGA 2024

Naughty Dog e Sony hanno annunciato la data di uscita di The Last of Us Parte 2 Remastered in versione PC con un trailer in occasione dei The Game Awards, con il gioco che arriverà su piattaforma Windows il 3 aprile 2025 su Steam ed Epic Games Store.

The Last of Us Parte 2 Remastered per PC ha già una sua pagina Steam, dalla quale potete trarre tutte le informazioni del caso e anche inserirlo nella propria lista dei desideri in attesa dell'uscita fissata dunque per il prossimo aprile.

Il gioco ha bisogno di ben poche presentazioni: vincitore di oltre 300 premi Game of the Year, una delle esclusive PlayStation più note arriva infine su PC nella sua versione rimasterizzata, ovvero quella recentemente uscita su PS5, che potete conoscere leggendo la nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered.