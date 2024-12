Screamer annunciato con un trailer da Milestone, è un gioco di corse arcade in stile anime

Gli italiani di Milestone hanno approfittato della vetrina offerta dai The Game Awards 2024 per annunciare Screamer , un nuovo gioco di corse con ambientazione futuristica e in stile visivo che ricorda l'animazione giapponese.

I primi dettagli su Screamer

Il teaser purtroppo non offre molti dettagli, ma stando ai dettagli condivisi da Milestone, il team mira a fondere la classica guida arcade di Screamer con una trama profonda caratterizzata da molteplici archi narrativi e personaggi interessanti.

La struttura narrativa e visiva del gioco sarà arricchita da scene animate create in collaborazione con Polygon Pictures, lo studio d'animazione giapponese dietro a serie come Tron: Uprising, Transformers Prime e Pacific Rim: The Black. Per ulteriori dettagli non ci resta che attendere aggiornamenti da parte di Milestone nei prossimi mesi e anni.