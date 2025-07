La key art di Screamer rivela i personaggi del gioco in stile anime

Milestone ha pubblicato la key art di Screamer, l'atteso reboot del classico arcade realizzato dal team quando ancora si chiamava Graffiti: attorno al logo si vedono i personaggi in stile anime che andranno a caratterizzare la campagna del gioco.

"Date un'occhiata in anteprima ad alcuni dei protagonisti del gioco, mentre le strade di Neo Rey fanno da sfondo a una gara del Torneo intensa e carica di adrenalina", si legge sul sito ufficiale dello studio italiano.

"Questa key art racchiude perfettamente le molteplici sfaccettature di Screamer: dalla narrazione al gameplay ad alto numero di ottani, vivrete un'esperienza di gioco unica e indimenticabile."

"Sappiamo che non vedete l'ora di scoprire di più sui personaggi, ed è per questo che abbiamo una piccola sorpresa: nelle emozionanti gare del Torneo non correrete da soli, ma in team."