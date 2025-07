Dopo la presa di potere dei circuiti di credito su Steam, arrivano le prime censure di giochi erotici

Ieri abbiamo riportato delle politiche relative alla pubblicazione di contenuti su Steam, con le nuove linee guida che hanno dato il potere ai più grossi circuiti di credito di decidere cosa è e cosa non è pubblicabile. Oggi arriva la notizia di una prima raffica di censure attuate sulla piattaforma, che hanno colpito dei giochi erotici . In particolare, pare che siano stati eliminati molti titoli a tema "incesto", ma non solo.

Una situazione poco chiara

Alcuni utenti hanno segnalato che nei giorni scorsi Paypal era inutilizzabile su Steam, collegando i vari fatti. L'ipotesi è che il noto sistema di pagamento abbia sospeso il servizio, pretendendo maggiori tutele e poteri da Valve, fino ad arrivare alle censure. Per adesso, comunque, non c'è niente di confermato in merito, visto che non ci sono stati comunicati ufficiali relativi all'accaduto.

Alcuni dei giochi censurati

Le nuove linee guida sui contenuti di Steam stabiliscono, al punto 15, che non sono più ammessi "Contenuti che possono violare le regole e gli standard stabiliti dai sistemi di elaborazione dei pagamenti di Steam e dalle relative reti di carte e banche, o dai fornitori di reti internet. In particolare, alcuni tipi di contenuti per soli adulti."

Alcuni utenti si sono organizzati sul social BlueSky per registrare tutte le censure.

Per adesso le censure hanno colpito soltanto un tipo specifico di titoli, ma potrebbe essere solo l'inizio, come accaduto su altre piattaforme come Patreon, dove i circuiti di credito hanno costretto gli amministratori a un grosso giro di vite.

Valve, che si è sempre schierata contro le censure, non ha ancora commentato la situazione.