Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri + Set Introduttivo in offerta su Amazon

Il bundle Dungeons & Dragons - L'onore dei Ladri (Blu-ray) + Set Introduttivo: Draghi dell'Isola delle Tempeste è disponibile su Amazon a 27,60€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo consigliato di 39,98€ . Un'occasione perfetta per appassionati vecchi e nuovi del mondo di D&D. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. All'interno del cofanetto troverete il Blu-ray del film "L'onore dei Ladri" , una divertente avventura fantasy ricca d'azione e umorismo con protagonisti carismatici e creature iconiche del mondo di gioco. Perfetto da vedere per entrare nel mood giusto prima di iniziare a giocare.

Tutto il necessario per iniziare subito a giocare

Il Set Introduttivo "Draghi dell'Isola delle Tempeste" include un manuale dell'avventura da 48 pagine, un regolamento per personaggi dal livello 1 al 3, 5 personaggi pronti da usare con relative schede e 6 dadi poliedrici. Un kit pensato per far partire una sessione di D&D in pochi minuti, anche per chi non ha mai giocato prima.

Una scena de L'onore dei ladri

Che siate fan del film, nuovi avventurieri curiosi o veterani in cerca di un bundle conveniente da regalare, questa offerta Amazon è da non lasciarsi sfuggire. Con un solo acquisto, portate a casa una serata di cinema fantasy e l'inizio della vostra prossima campagna.