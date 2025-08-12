Pixel Tablet da 256GB in bundle con le cuffie Pixel Buds A-Series ad un prezzo scontatissimo su Amazon

Su Amazon, oggi, è tempo di grandi occasioni e offerte. Presente e disponibile sulla piattaforma una promozione che mette insieme il Pixel Tablet da 256GB e le cuffie bluetoot Pixel Buds-A-Series in un bundle super conveniente e accessibile: lo sconto totale è del 33% e il prezzo finale è di 477,99€ con cui sarà possibile portarsi a casa l'intero pacchetto. Puoi acquistare il bundle direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Questa promo mette a disposizione degli utenti una doppia occasione molto interessante: oltre all'ottimo tablet sarà possibile ricevere praticamente come se fossero in omaggio, un paio di cuffie targate Google di ottima fattura e qualità.