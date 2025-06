Screamer è stato mostrato con un nuovo video di gameplay

L'italiana Milestone ha mostrato il gameplay di Screamer in occasione dell'IGN Live 2025, dove, in un trailer di circa 1 minuto e quaranta secondi, abbiamo potuto vedere diverse auto impegnate in una gara urbana, tra derapate folli, sgommate e scie di fuoco. Insomma, sembra davvero essere l'erede della serie Screamer, quantomeno dal punto di vista dell'impostazione generale, che guarda decisamente all'arcade.

Il trailer

Annunciato per il 2026, in data ancora da destinarsi, per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (Steam ed Epic Games Store), Screamer racconterà anche una specie di storia: "Difendi ciò in cui credi e dimostra che vale la pena combattere: questa è la prova a cui ogni Screamer deve far fronte per svelare la verità oscura dietro il più brutale showdown di corse mai visto e il suo misterioso organizzatore," spiega la descrizione ufficiale, lasciando intendere che dietro le gare cui parteciperemo c'è molto di più di quel che sembra.

Naturalmente il focus sarà sulle corse, con corse estreme caratterizzate da veri e proprio scontri stradali, tra veicoli spettacolari. Si parla però anche di "personaggi iconici" e di un mondo ispirato agli anime. Chissà a quali.

Per adesso non conosciamo i requisiti ufficiali della versione PC. Abbiamo fatto un resoconto di tutte le informazioni note sul gioco in uno speciale dedicato, dopo l'annuncio del gioco agli scorsi The Game Awards.