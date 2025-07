Screamer rivela la squadra dei Green Reapers con un nuovo trailer

Screamer ha presentato la squadra dei Green Reapers con un nuovo trailer: si tratta del primo dei team che troveremo nel gioco, composto da tre ex contractor militari che sono sopravvissuti a situazioni davvero pericolose nei teatri di guerra, dunque non si tratta di piloti professionisti.

Per quale motivo gareggiano? Non è dato saperlo, anzi probabilmente questo sarà uno dei temi che verranno affrontati nella campagna del gioco di guida targato Milestone, che tuttavia non ha ancora una data di uscita: sappiamo solo che sarà disponibile nel corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Dicevamo però dei Green Reapers: la squadra è formata innanzitutto da Hiroshi Jackson, un uomo dotato di un braccio bionico dorato, probabilmente in sostituzione di un arto che ha perso in guerra: la sua sembra essere una storia drammatica e burrascosa.

Dopodiché abbiamo il ribelle Frederic Barthelemy, una scheggia impazzita pronta a far danni, disposto a tutto pur di assaporare il brivido del rischio; e Roisin Garrity, un'assassina forgiata nell'ombra fin dall'infanzia, silenziosa e spietata, munita di riflessi notevoli.