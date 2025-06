Razer Kitsune Arcade Controller è in offerta su Amazon

Design portatile e pratico

Il controller è privo di leva e ha un design compatto, facile da trasportare in uno zaino. Il cavo USB-C staccabile rende l'installazione e il trasporto ancora più semplici, eliminando la necessità di avvolgerlo continuamente.

Gli switch ottici

Include un lucchetto incorporato per fissare il cavo e un interruttore di blocco per disattivare i pulsanti non essenziali, evitando disconnessioni accidentali nei momenti più critici. La piastra superiore in alluminio è rimovibile e personalizzabile con cover viniliche Razer o disegni propri.

Kitsune è dotato di illuminazione personalizzabile tramite scorciatoie precaricate, per adattare l'estetica del controller al proprio stile di gioco.