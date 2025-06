I giochi Xbox compaiono sull'app per PC: è l'inizio dell'integrazione tra piattaforme? Microsoft risponde

In queste ore sta succedendo qualcosa di bizzarro all'app Xbox per PC: le librerie degli utenti mostrano infatti ora tutti i giochi posseduti dagli utenti anche su console Xbox e addirittura Windows Phone, facendo pensare all'inizio di un'integrazione generale delle piattaforme Microsoft, cosa supposta ormai da tempo nelle voci di corridoio.

A stretto giro è però arrivata la risposta ufficiale di Microsoft, che al sito Windows Central ha inviato un commento sulla questione che, al momento, invita alla cautela.

Diverse segnalazioni si sono accumulate nelle ore scorse su questo strano fenomeno: di fatto, le librerie degli utenti hanno iniziato a mostrare un catalogo di giochi più ampio, composto non solo da giochi PC Windows ma anche di titoli per console Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che titoli obsoleti per Windows Phone, facendo pensare all'inizio della vociferata integrazione tra le diverse piattaforme.

In verità, successivamente Microsoft ha risposto a Windows Central sulla questione, confermando che il tutto sarebbe semplicemente un "bug" in corso di soluzione, tuttavia questo non mette del tutto a tacere le voci su qualche trasformazione più grossa che potrebbe essere in atto.