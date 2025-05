Steam su Xbox sembra un'ipotesi concreta: emergono nuove testimonianze sui progetti di Microsoft

Nell'articolo, il giornalista sostiene di poter confermare di aver sentito, dalle proprie fonti, che Xbox sta discutendo da tempo con vari store PC per una possibile integrazione, e tra questi ovviamente anche Steam di Valve, tuttavia non può confermare che questo progetto sia già in attuazione.

L'articolo, scritto dal noto giornalista/insider Jez Corden, sembra confermare il fatto che ci siano quantomeno progetti e discussioni sull'integrazione di store esterni come Steam anche all'interno dell'Xbox di prossima generazione, tuttavia non può confermare che vi siano effettivamente già dei test in corso , come era stato riferito in precedenza dal leaker eXtas1s.

L'intenzione sembra esserci, ma i test forse no

D'altra parte, l'idea di un'integrazione di Steam all'interno di Xbox circola ormai da diverso tempo, e Microsoft stessa tempo fa si era lasciata sfuggire un'immagine in cui si vedeva chiaramente il riferimento a Steam all'interno di una nuova possibile interfaccia di Xbox.

Phil Spencer e il logo Xbox

In quel caso poteva trattarsi dell'app Xbox per PC, in effetti, ma considerando che l'idea sembra essere quella di avvicinare il più possibile il mondo console a quello PC per Microsoft, portando addirittura a pensare che la prossima Xbox sia una sorta di PC da collegare alla TV, è lecito pensare che quello che viene adottato per una piattaforma possa funzionare anche sull'altra.

Il problema principale, in tutto questo, resta la questione della compatibilità, ma su questo fronte ci sono già molte testimonianze sul fatto che Microsoft sta lavorando da tempo per garantire una compatibilità estesa tra l'ambito Windows e quello Xbox, sebbene sembri proprio che l'ipotesi che la prossima console abbia un processore ARM sia poco probabile.

Sotto questo aspetto, nell'articolo si fa menzione a un vecchio documento interno che sembrava prendere in esame il possibile progetto di una nuova piattaforma console vicina al PC ma che avrebbe dovuto abbandonare la retro-compatibilità dei giochi console, tuttavia sembra che questo progetto sia stato rifiutato già in fase di discussione iniziale.

Per il resto, anche Windows Central si pone diversi quesiti su una soluzione in stile "Xbox PC", piattaforma che peraltro è comparsa già con questa denominazione, curiosamente, nei materiali promozionali di Gears of War: Reloaded.

In sostanza, il quesito principale è: cosa ne verrebbe a Microsoft dall'integrazione di store esterni nella console, che non garantirebbero più il 30% degli introiti sugli acquisti digitali? Questo rimane un po' un mistero, ma è anche vero che la compagnia vorrà probabilmente provare nuove strade per affermarsi con una nuova generazione di console.