Steam arriverà su Xbox? Un'immagine rimossa da Microsoft mostra come potrebbe essere l'interfaccia unificata

Un' immagine pubblicata dalla stessa Microsoft e poi prontamente rimossa sembra confermare l'idea che ci sia un' integrazione di Steam su Xbox in programma, considerando un evidente indizio presente in questa sorta di pubblicità su una nuova interfaccia utente unificata che è stata velocemente nascosta dalla casa di Redmond, ma non prima che se ne accorgesse buona parte del mondo videoludico.

La conferma dell'integrazione PC-console e Xbox-Steam?

Questo piccolo particolare è stato visto come una possibile conferma della prossima integrazione di Steam all'interno di Xbox, cosa che è sostenuta ormai da diverse fonti, compresi alcuni giornalisti e insider vari, nella ricerca di avvicinamento massimo tra l'esperienza console e PC da parte di Microsoft.

L'immagine pubblicata da Microsoft sulla possibile nuova interfaccia di Xbox, con il filtro "Steam" tra "Game Pass" e "Owned"

D'altra parte, la casa di Redmond ha riferito più volte in precedenza di voler "combinare il meglio di Xbox e Windows insieme", a partire da un rinnovamento di Windows inteso soprattutto per i dispositivi portatili da gaming di terze parti, ma forse in vista anche della prossima generazione di Xbox, che secondo alcune voci potrebbe risultare in una specie di PC da collegare alla TV, e/o in un dispositivo portatile o ibrido in grado di unire le due esperienze.

L'immagine in questione, in effetti, mostra anche un ASUS ROG Ally, un computer portatile, uno smartphone e un tablet vicino a Xbox Series X|S, come a dimostrare che quell'unica interfaccia sia probabilmente destinata a tutti i diversi dispositivi, riuniti in un'unica esperienza definita "Xbox", cosa che rientrerebbe nel nuovo concetto del termine già protagonista della nota campagna "This is an Xbox" con la quale Microsoft ha voluto indicare l'estensione dell'ecosistema.

La stessa interfaccia utente, contenente la stessa menzione a Steam, è in effetti visibile sugli schermi anche degli altri dispositivi, cosa che sembra ribadire il concetto. Ovviamente trattandosi di un mock-up non possiamo prenderlo come un'indicazione assolutamente affidabile, ma arrivando direttamente da Microsoft va comunque presa in considerazione.

L'idea di un'integrazione tra Xbox e PC con la possibilità di accedere anche a store esterni come Steam potrebbe rappresentare un'evoluzione epocale e di grande interesse per molti giocatori, anche se apre dei notevoli dubbi sulla riuscita economica per Microsoft, considerando che l'apertura a Steam farebbe perdere il controllo totale sulle vendite dei giochi in digitale sulle proprie piattaforme.

Potrebbero comunque esserci delle limitazioni previste, dunque le possibilità sono tante, ma intanto ribadiamo che tutta la questione resta ancora sul piano teorico, nonostante questo bizzarro leak "ufficiale" sembri proprio confermare le idee più sfrenate.