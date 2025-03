Split Fiction diventerà un film? Story Kitchen starebbe già assemblando il cast stando a un report

Il report afferma che Story Kitchen , la casa di produzione che sta realizzando anche al film di It Takes Two (il precedente titolo di Hazelight Studios), starebbe mettendo assieme il cast, sceneggiatori e director, nel mentre stanno già arrivando delle offerte per i diritti del film da diversi studi di Hoolywood.

Split Fiction sta riscuotendo molto successo

Contattate da Varitety, Hazelight Studios e Story Kitchen per il momento hanno preferito non commentare queste informazioni. Di conseguenza, per ora si tratta solo di un'indiscrezione da prendere con le molle, per quanto le fonti del portale solitamente si rivelano molto accurate.

Del resto, si tratta di un'ipotesi plausibile. Come già accennato Story Kitchen è in ottimi rapporti con Hazelight Studios e sta già lavorando al film di It Takes Two. Mentre Split Fiction dal suo canto sta riscuotendo molto successo a livello commerciale e di consensi di pubblico e critica (ecco la nostra recensione), il che è sicuramente una base di partenza per un progetto simile. A questo proposito, Hazelight Studios ha annunciato che sono state vendute 2 milioni di copie del gioco nella prima settimana dal lancio e ovviamente da allora il totale è sicuramente lievitato ulteriormente.