Split Fiction annuncia un nuovo traguardo di vendite citando Akira

Le vendite di Split Fiction hanno raggiunto un nuovo traguardo , arrivando a quota due milioni di copie in una settimana : un risultato eccellente per l'avventura di Hazelight Studios, che ha annunciato la notizia con una palese citazione.

Un possibile Game of the Year?

Capace di ottenere la media voto più alta del 2025, Split Fiction, sembra avere tutte le carte in regola per totalizzare numeri incredibili e per portarsi a casa degli importanti riconoscimenti, come del resto già accaduto a It Takes Two.

Nella nostra recensione di Split Fiction abbiamo sottolineato i tanti aspetti positivi di un prodotto pieno di idee interessanti, capace ancora una volta di elevare il gameplay cooperativo verso nuovi livelli.