Split Fiction su Nintendo Switch 2 sfrutterà il sistema GameShare per condividere il gioco e la GameChat

Electronic Arts ha confermato che Split Fiction su Nintendo Switch 2 utilizzerà il sistema GameShare per la condivisione del gioco e anche la GameChat, come si supponeva a partire già dall'annuncio del gioco avvenuto nel corso del Nintendo Direct dedicato alla nuova console.

Il nuovo titolo cooperativo di Hazelight sembra in effetti costruito apposta per sfruttare una funzionalità come quella proposta da Nintendo Switch 2, tanto che a sua volta anticipa un sistema del genere con la soluzione del Friend's Pass su tutte le piattaforme, che consente a un altro giocatore di poter giocare sfruttando di fatto un singolo acquisto.

In questo caso, con GameShare la questione si allarga anche ad altri utenti, purché questi si trovino in presenza, con le due console collegate in Wi-Fi, come richiesto dalle caratteristiche del sistema in questione.