Split Fiction uscirà su Nintendo Switch 2 al lancio della console

Ogni scenario in Split Fiction racconta una storia differente, ma soprattutto mette in campo soluzioni peculiari , che spingono le meccaniche cooperative a esplorare nuovi e inesplorati territori.

Potremo dunque vestire i panni delle due protagoniste dell'avventura, Mio Hudson e Zoe Foster : scrittrici appassionate di fantascienza e fantasy, che si ritrovano per qualche ragione proiettate all'interno dei mondi che loro stesse hanno creato.

Le specifiche tecniche della nuova piattaforma ibrida Nintendo consentiranno al gioco di esprimere tutto il proprio potenziale , esattamente come accaduto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e di consegnarci dunque un'esperienza davvero coinvolgente e ricca di spunti innovativi.

Un gioiello

Forte dei tre Guinness World Record appena ottenuti, Split Fiction si pone senza alcun dubbio come una delle migliori produzioni videoludiche degli ultimi anni, e sarà davvero interessante vedere in che maniera sfruttarà le capacità peculiari di Nintendo Switch 2.

Il Pass Amici, che consente di giocare in due pur possedendo un'unica copia, si raccorderà in qualche modo alla funzionalità GameShare per la condivisione dei giochi su Nintendo Switch 2? Staremo a vedere.

Scopriremo senz'altro questo e altri dettagli nelle prossime settimane, man mano che si avvicinerà la data di uscita di Split Fiction su Nintendo Switch 2.