Split Fiction ha appena ottenuto 3 Guinness World Records

Split Fiction è un grande videogioco e critica e pubblico lo stanno amando. Si tratta di un'ottima avventura cooperativa, che arriva dal team di It Takes Two.

I record di Split Ficition

Il Guinness World Records ha infatti assegnato tre premi al videogioco cooperativo di Hazelight. Ovviamente sono tutti legati al suo genere specifico.

I premi ottenuti sono:

Il gioco cooperativo locale più giocato su Steam, con 197.434 utenti contemporanei

Il gioco cooperativo locale più venduto nelle prime 48 ore dalla pubblicazione, con più di un milione di unità piazzate

Il gioco cooperativo locale più venduto nella prima settimana dalla pubblicazione

Sono record molto specifici e la categoria "giochi cooperativi locali" non è densa di pesi massimi, escluse le opere di Hazelight, ma è comunque un risultato notevole perché significa che il gioco sta facendo meglio di It Takes Two. Ovviamente dovremo vedere sul lungo termine se Split Fiction sarà in grado di raggiungere il precedente titolo del team, che ha piazzato un numero di unità veramente enorme.

Infine, vi segnaliamo una delle uscite del creatore di Split Fiction e It Takes Two che dice a editori e sviluppatori di tutto il mondo cosa devono fare.