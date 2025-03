MindsEye svela la data di uscita con un trailer: il simil-GTA degli ex-Rockstar arriva molto presto

Leslie Benzies, ex-produttore presso Rockstar Games, sta lavorando a MindsEye presso Build A Rocket Boy Games. Si tratta di un simil-GTA, nato come costola del più ampio progetto Everywhere. Ora sappiamo quando sarà disponibile: il 10 giugno 2025 .

Il trailer di MindsEye

Redrock City, una metropoli immaginaria in un deserto governata da una IA, robot e altre tecnologie all'avanguardia, è il palcoscenico del protagonista, Jacob Diaz.

Jacob Diaz è un ex soldato che dispone del MindsEye, un impianto neurale che lo tormenta con misteriosi ricordi di una missione che gli ha cambiato la vita. La sua lotta per scoprire la verità lo mette contro il governo e grandi compagnie tecnologiche, in particolare il sindaco di Redrock City, Shiva Vega, che vuole a tutti i costi avere il totale controllo sulla città, e Marco Silva, un eccentrico amministratore delegato con grandi piani per alterare il corso dell'evoluzione umana.

MindsEye è stato svelato per la prima volta come parte di Everywhere, la piattaforma di gioco di Build A Rocket Boy, ancora non disponibile, annunciata nel 2022. Qui sotto potete vedere il trailer dedicato alla storia e alla ambientazione di MindsEye.