IO Interactive pubblicherà MindsEye, il primo gioco di Build A Rocket Boy

IO Interactive pubblicherà e distribuirà MindsEye , un gioco di azione e avventura single-player sviluppato da Build A Rocket Boy . L'annuncio è arrivato in forma congiunta dalle due compagnie, che per ora hanno confermato solo la versione PC del gioco , che sarà lanciata su Steam. Attualmente MindsEye non ha una data d'uscita ufficiale.

Le dichiarazioni delle parti

"Fin dal primo giorno, Build A Rocket Boy Studios si è concentrato sulla creazione di esperienze di gioco di nuova generazione, che siano sia coinvolgenti, sia intrattenimento di qualità", ha dichiarato proprio Benzies. "Non vediamo l'ora di condividere con il mondo il nostro primo gioco premium AAA, con il suo universo in continua evoluzione: MindsEye. Non c'è partner migliore di IO Interactive per pubblicare il nostro primo titolo, con la loro profonda comprensione della cultura delle comunità online, dei giochi di azione e avventura premium e con un team editoriale di prim'ordine, non vediamo l'ora di collaborare con loro nel nostro nuovo viaggio."

Il CEO di IO Interactive, Hakan Abrak, ha aggiunto: "Siamo onorati di essere partner per la pubblicazione globale del talentuosissimo team di di Build A Rocket Boy e di dare alla nostra comunità una nuova ed entusiasmante proprietà intellettuale. IO Interactive e Build A Rocket Boy hanno la stessa mentalità nel volere cercare di creare un legame e una relazione a lungo termine con le nostre comunità, il che si allinea perfettamente al nostro impegno di offrire esperienze coinvolgenti e di alta qualità ai giocatori di tutto il mondo. Si tratta di una pietra miliare davvero importante per IO Interactive e non potremmo essere più orgogliosi di questa collaborazione".

MindsEye è un gioco di azione e avventura single-player basato su una storia ambientato in un'America del futuro, che parla di IA, di spionaggio aziendale e di corruzione politica. Il giocatore interpreta Jacob Diaz, un ex soldato con un misterioso impianto neurale che soffre di perdita di memoria e flashback.