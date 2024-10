Project 007 dei creatori di Hitman vuole diventare una trilogia: il team svela qualche piccolo dettaglio

Cosa sappiamo su Project 007

"Riteniamo che oltre 20 anni di esperienza nella creazione di un Agente [ndr, fa riferimento ad Hitman] che viaggia in giro per il mondo, ci abbiano dato un certo know-how in merito. Ma ovviamente James Bond è un'IP diversa. È una proprietà intellettuale enorme. Non è la nostra IP. In realtà è la prima IP su ci lavoriamo che non è una nostra IP originale", dice Abrak.

L'Agente 47 è diverso da James Bond, sotto vari punti di vista

"Ma l'aspetto entusiasmante di questo progetto è che siamo riusciti a realizzare una storia originale. Quindi non si tratta di una gamification di un film. È una storia che nasce e diventa una storia indipendente, speriamo per una grande trilogia in futuro. E, cosa altrettanto importante ed emozionante, è un nuovo Bond. È un Bond che abbiamo costruito da zero per i giocatori. È estremamente emozionante, con tutta la tradizione e la storia che abbiamo alle spalle, lavorare insieme per creare un Bond giovane per i giocatori; un Bond che i giocatori possano chiamare proprio e con cui crescere".

"Non voglio parlarne troppo, ma spero solo che faremo qualcosa che definirà James Bond nei videogiochi per gli anni a venire. E non si tratta solo di un gioco, ma di creare un universo che i giocatori potranno possedere per molti anni a venire e con il quale potremo crescere accanto al Bond dei film".

Abrak dice che IO Interactive condividerà di più a "tempo debito". "Non ho un aggiornamento oggi, ma credetemi, anche noi non vediamo l'ora di parlarne presto. Quindi stiamo seguendo i nostri piani. La produzione sta andando incredibilmente bene e presto ne parleremo ancora. So che si trattava di un piccolo teaser, non di molte informazioni, ma ci sono molte cose interessanti in arrivo", dice Abrak.

In precedenza abbiamo scoperto che Project 007 è stato difficile da far approvare: nessuno credeva in un gioco su James Bond.