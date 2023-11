Project 007 è stato difficile da far approvare: nessuno credeva in un gioco su James Bond

Project 007 è il nuovo gioco di IO Interactive, team famoso per la trilogia di Hitman. Questo nuovo progetto sarà certamente impegnativo per lo sviluppatore, ma i co-proprietari - Hakan Abrak e Christian Elverdam - hanno svelato di aver già superato una sfida: convincere i detentori della proprietà intellettuale che vi era spazio per un gioco su James Bond.

Nell'ultimo numero di Edge Magazine (numero 391), Hakan Abrak ha dichiarato: "La nostra impressione è stata chiaramente che [all'epoca] non stavano cercando un gioco. E credo sia giusto che non siano stati molto soddisfatti di alcuni dei giochi più recenti".

I giochi di James Bond più recenti sono stati James Bond 007: Blood Stone del 2010 e 007 Legends del 2012. James Bond 007: Blood Stone era essenzialmente un FPS in stile Call of Duty, che includeva ambientazioni provenienti dai film più famosi della saga, come Fort Knox di Goldfinger e un livello Zero-G basato su Moonraker. 007 Legends era invece una sorta di Goldeneye 64 che sebbene amato non era fedele al personaggio. I giochi non sono stati accolti positivamente all'epoca ed è quindi comprensibile l'esitazione di Eon Productions nel realizzare un altro gioco di Bond.