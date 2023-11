Revenant Hill è stato cancellato per seri problemi nel team, già autore di Night in the Woods

The Glory Society ha annunciato di aver cancellato lo sviluppo del suo nuovo gioco Revenant Hill , annunciato nel maggio 2023. Il motivo è la perdita di due membri importanti del team, costretti ad allontanarsi per motivi di salute. Il team è noto in quanto composto anche da sviluppatori che hanno creato Night in the Woods .

Il messaggio completo di The Glory Society

"Amici, followers e fan,"

"La realizzazione di qualsiasi cosa complessa pone delle sfide lungo il percorso. I giochi richiedono un po' di tempo per essere realizzati e di solito richiedono la collaborazione di un buon team. Siamo stati fortunati ad avere una squadra di questo tipo. Purtroppo, a causa di gravi problemi di salute, due membri chiave hanno dovuto abbandonare il progetto a tempo indeterminato. Siamo un piccolo team e ognuno di noi indossa più cappelli. Si tratta di una perdita di diversi cappelli difficili da sostituire in un ambiente in cui tutti i cappelli sono necessari. Data la realtà dei tempi, dei budget e del difficile compito di rielaborare l'intero progetto entro questi parametri, il team ha deciso amichevolmente di sospendere le operazioni. A tutti gli effetti, questa è la fine dello sviluppo di Revenant Hill."

"Siamo una cooperativa e prendiamo le decisioni come gruppo. Per noi questa era la strada più chiara da percorrere per il benessere del team, che francamente è più importante dei giochi. In futuro, dopo che le acque si saranno calmate, forse parleremo di ciò che abbiamo realizzato e imparato insieme. Nel frattempo, vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con noi, ci hanno sostenuto e hanno creduto in noi."

"A volte accadono cose al di fuori del nostro controllo che cambiano le opzioni disponibili, e bisogna solo farsene una ragione insieme. The Glory Society è stato un progetto unico, di cui siamo orgogliosi di aver fatto parte. Grazie per esservi interessati a ciò che abbiamo fatto. Prendetevi cura gli uni degli altri e sostenete i lavoratori che si occupano di realizzare i giochi che amate. Ci vediamo in giro."